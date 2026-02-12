Una nuova vita conquista la prima serata
La prima serata di ieri ha visto protagonista il film
Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 il film One Life con Anthony Hopkins conquistare una media di 1.802.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Canale5 la serie Una nuova vita con Anna Valle e Daniele Pecci segna 3.044.000 spettatori con uno share del 19.7%, dominando la serata. Su Rai2 le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con il pattinaggio artistico divertono 2.670.000 spettatori pari al 13.4%, secondo programma più visto. Su Italia1 la partita di Coppa Italia con la sconfitta ai rigori del Bologna contro la Lazio totalizza 1.761.000 spettatori con l'8.7%. Su Rai3 Chi l'ha Visto? con Federica Sciarelli conquista 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Questa sera su Rai1,
