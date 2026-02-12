Un Watch che cos’è l’ong filo-israeliana che ha diffuso il video manomesso di Francesca Albanese

Un video manipolato di Francesca Albanese sta facendo discutere. Un’organizzazione filo-israeliana ha diffuso un’immagine alterata per accusarla di sostenere l’apartheid israeliana. La vicenda ha suscitato reazioni e polemiche, mentre Albanese prende le distanze dall’episodio e chiede di chiarire la verità.

"Un'organizzazione il cui compito è quello di difendere l'apartheid israeliana" ha fatto "circolare un video manomesso ". Replicando alle accuse di antisemitismo arrivate dal ministro Francese Barrot, Francesca Albanese ha fatto un riferimento preciso ai responsabili della diffusione del filmato manomesso che ha dato origine al caso. Tra questi c'è anche l'organizzazione, Un Watch. È stato infatti il suo direttore, il canadese Hillel Neuer, a pubblicare tre giorni fa sui suoi social e su quelli dell'ong un video di pochi secondi, in cui, grazie a un banale quanto visibile lavoro di montaggio fatto sull'intervento integrale, la relatrice Onu sembra pronunciare l'espressione "Israele nemico dell'umanità". 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un Watch, che cos'è l'ong filo-israeliana che ha diffuso il video manomesso di Francesca Albanese Approfondimenti su Francesca Albanese Che cosa ha detto Francesca Albanese per "doversi dimettere" Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu sui diritti umani nei territori palestinesi, ha attirato l'attenzione del governo francese con le sue parole. La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi occupati La Francia, membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speci - facebook.com facebook Dopo la Francia anche la Germania cavalca la fake news e chiede le dimissioni di Francesca Albanese x.com

