Un ufficio distaccato a sostegno delle imprese Così la filiera cresce

Confindustria Emilia Area Centro ha aperto un ufficio distaccato per aiutare le imprese locali. Ogni giorno, le aziende del territorio ricevono aggiornamenti su norme, opportunità e obblighi. Fabio Tarozzi, vicepresidente, spiega che in un periodo di grandi cambiamenti geopolitici, tecnologici ed energetici, questa struttura serve a sostenere direttamente le aziende, fornendo loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno per restare competitive.

Fabio Tarozzi, vicepresidente di Confindustria Emilia Area Centro, qual è oggi il ruolo di Confindustria nel supportare la competitività delle aziende del territorio, anche alla luce dei profondi cambiamenti degli ultimi anni? "In un contesto complicato caratterizzato da forti discontinuità geopolitiche, tecnologiche, energetiche e normative, Confindustria Emilia Area Centro non è solo un soggetto di rappresentanza, ma un vero e proprio ufficio distaccato che ogni mattina informa le nostre imprese su novità, obblighi e opportunità. Voglio citare il servizio di export in action con il quale supportiamo la ricerca di nuovi clienti nel mondo.

