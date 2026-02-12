Un solo seggio per le Elezioni Provinciali l’attacco del centro destra contro Gandolfi

A Bergamo il centrodestra attacca duramente il presidente della Provincia, Pasquale Gandolfi, dopo la decisione di mettere a disposizione un solo seggio per le elezioni provinciali di domenica 15 marzo. La scelta ha suscitato critiche e polemiche, soprattutto per l’orario ridotto e la scarsa presenza di seggi, che rischia di rendere più difficile la partecipazione dei cittadini.

Bergamo. Non si placa la polemica contro il presidente delle Provincia di Bergamo, Pasquale Gandolfi, per la scelta di istituire un solo seggio e con orario ridotto per le elezioni provinciali in calendario per domenica 15 marzo. "Rifiuto dei seggi decentrati: con questa scelta incomprensibile, Gandolfi volta vergognosamente le spalle agli amministratori delle nostre valli e della pianura per puro calcolo elettorale. Un finale molto triste per questa legislatura provinciale – si legge in una nota della federazione provinciale di Fratelli d'Italia Bergamo -. La posizione del Prefetto, che ha interpellato il Ministero a riguardo, era chiarissima e diceva che era senza dubbio possibile prevedere seggi anche fuori dalla città di Bergamo.

