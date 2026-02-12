Un residente di via Elettra | Un mucchietto di cemento per rimettere in piedi palo segnaletico e adesso è obliquo
La strada di via Elettra a Pescara si riempie di problemi. Un residente denuncia che un palo segnaletico, finito a terra pochi giorni fa, è stato sistemato con un mucchietto di cemento e ora si trova in posizione obliqua. La polizia locale è intervenuta dopo la segnalazione, ma la soluzione sembra ancora provvisoria.
«L’altro giorno un palo segnaletico era completamente a terra in via Elettra a Pescara. Ho segnalato il tutto a una pattuglia di polizia locale e gli agenti hanno provveduto a far riparare a chi di competenza. Ecco il risultato: un mucchietto di cemento e il palo è completamente obliquo, pronto a cadere su auto in sosta o speriamo di no su qualche persona. Mi auguro che qualcuno si degni di fare una riparazione usando il cervello e non solo le mani».È quanto scrive un nostro lettore. Un residente: "Sulla strada parco si lamentano dei tombini rumorosi? Insonorizziamo tutti i rumori del traffico" "La promessa elettorale" che vorrebbe un cittadino dai candidati sindaco: "La sincronizzazione dei semafori della Nave di Cascella" Un cittadino: "Parcheggi strisce bianche chiusi da anni tra i sottopassi della stazione, perché?" FOTO🔗 Leggi su Ilpescara.it
Approfondimenti su via Elettra Pescara
Ultime notizie su via Elettra Pescara
