Un residente di via Elettra | Un mucchietto di cemento per rimettere in piedi palo segnaletico e adesso è obliquo

La strada di via Elettra a Pescara si riempie di problemi. Un residente denuncia che un palo segnaletico, finito a terra pochi giorni fa, è stato sistemato con un mucchietto di cemento e ora si trova in posizione obliqua. La polizia locale è intervenuta dopo la segnalazione, ma la soluzione sembra ancora provvisoria.

«L’altro giorno un palo segnaletico era completamente a terra in via Elettra a Pescara. Ho segnalato il tutto a una pattuglia di polizia locale e gli agenti hanno provveduto a far riparare a chi di competenza. Ecco il risultato: un mucchietto di cemento e il palo è completamente obliquo, pronto a cadere su auto in sosta o speriamo di no su qualche persona. Mi auguro che qualcuno si degni di fare una riparazione usando il cervello e non solo le mani».È quanto scrive un nostro lettore. Un residente: "Sulla strada parco si lamentano dei tombini rumorosi? Insonorizziamo tutti i rumori del traffico" "La promessa elettorale" che vorrebbe un cittadino dai candidati sindaco: "La sincronizzazione dei semafori della Nave di Cascella" Un cittadino: "Parcheggi strisce bianche chiusi da anni tra i sottopassi della stazione, perché?" FOTO🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su via Elettra Pescara

Andrea Sempio, residente a Garlasco, si confronta pubblicamente sulla sua situazione, esprimendo paura di essere ingiustamente coinvolto in un procedimento penale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su via Elettra Pescara

Argomenti discussi: Ecomostro di Tor Tre Teste, i residenti: Vogliamo un luogo di aggregazione e un parcheggio; Altro senzatetto morto in un parco di via Milano: è rimasto tutto il giorno disteso su una panchina; Un residente: Sulla strada parco si lamentano dei tombini rumorosi? Insonorizziamo tutti i rumori del traffico; Furti in abitazione, sette tentativi in poche ore tra città e provincia.

Ecomostro di Tor Tre Teste, i residenti: Vogliamo un luogo di aggregazione e un parcheggioNel pomeriggio di sabato, in parrocchia, è stato presentato il progetto dell'associazione Generazioni e futuro APS. RomaToday ha chiesto agli abitanti del quartiere cosa vorrebbero nasca al posto de ... romatoday.it

Rogo in via Rigopiano, i residenti: «Il rumore di un motorino, poi le fiamme altissime»Camminando lungo il parcheggio, la scena parla da sola: le carcasse delle auto bruciate sono ancora lì, annerite e deformate dal calore, mentre la facciata dell’edificio conserva i segni evidenti dell ... ilmessaggero.it

Trent’anni e residente a Bologna. Il medico specialista in psichiatria e presidente di due associazioni attraverso le quali promuove progetti di ricerca è stata nominata “per l’impegno nella valorizzazione e nella tutela della salute psico fisica” - facebook.com facebook