Il Renate strapazza la Triestina con un poker. La squadra di casa mette subito sotto pressione gli avversari, che sembrano perdere fiducia già dai primi minuti. La Triestina, già penalizzata di -23 punti, fatica a reagire e si disunisce facilmente. La partita si conclude senza grandi sorprese, con il Renate che controlla il gioco e conquista i tre punti senza troppi sforzi.

RENATE di Roberto Sanvito Va via liscia come l’olio la partita del Renate contro la super-penalizzata Triestina che oltre al -23 sul groppone deve anche fare i conti con una fragilità totale in trasferta. Solo una vittoria (a settembre) per gli alabardati mentre le sconfitte da ieri sera diventano 11. Senza grossa storia quella rimediata al “Mino Favini“ in cui brilla la stella di Anelli, autore di una doppietta. Partita in ghiaccio dopo un’oretta di gioco e la possibilità poi di tirare il fiato, particolare di non poco conto visto il periodo particolarmente intenso. Tra i titolari si rivede Esposito ed è la principale novità di questo penultimo turno infrasettimanale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un Renate a valanga. C’è il poker alla Triestina

