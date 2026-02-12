Il Carnevale di Castrovillari torna a essere protagonista con la sua 68ª edizione. Per tutto il periodo, si susseguono eventi che portano in strada musica, colori e tradizioni. Tra le maschere e i carri allegorici, spicca il tema “Un pugno alla volta”, che invita a riflettere sulla rinascita e sulla forza di affrontare le sfide. La partecipazione è alta e l’atmosfera è di festa, ma anche di voglia di ripartire dopo i momenti difficili.

“Un pugno alla volta”: al Carnevale di Castrovillari la cultura diventa testimonianza e rinascita. Il Carnevale di Castrovillari, giunto alla sua 68ª edizione, conferma la sua natura poliedrica. Non è solo festa, tradizione e folklore: è anche uno spazio di riflessione e crescita collettiva. Nel suggestivo scenario del Castello Aragonese ha trovato spazio la presentazione del libro Un pugno alla volta di Vincenzo Cucci, edito da Kimerik. Un’opera che intreccia coraggio, consapevolezza e rinascita. L’iniziativa trova spazio nel ricco cartellone del Carnevale, promosso dalla Pro Loco di Castrovillari con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, grazie alla determinazione della Presidente regionale Pari Opportunità, Anna De Gaio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Un pugno alla volta al Carnevale di Castrovillari

Il Carnevale di Castrovillari torna a riempire le strade della città del Pollino con maschere, carri e tanta allegria.

Tra le montagne del Pollino, il Carnevale di Castrovillari si conferma uno degli eventi più sentiti della Calabria.

Racconto visivo tra tradizione e contemporaneita' nasce l’immagine del 68° Carnevale Castrovillari

