Un progetto veneto-friulano per la nuova sede del 118 | ecco chi ha vinto la gara

La gara per la costruzione della nuova sede del 118 di Trieste sta per concludersi. Al momento, sono ancora in corso i lavori di progettazione, ma si inizia a vedere qualche segnale di svolta. La città aspetta con ansia l’inizio dei lavori, che trasformeranno l’attuale spazio in una centrale moderna e più funzionale.

Siamo ancora nel campo della progettazione, ma sulla nuova centrale del 118 di via Svevo a Trieste qualcosa inizia a muoversi. La gara, come si legge nel documento di Asugi, l'Azienda sanitaria giuliano-isontina, pubblicato lo scorso 4 febbraio e firmato dal direttore della struttura Edilizia e impianti Massimiliano Liberale, per “l’affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione”, ha il suo vincitore. Il progetto verrà realizzato, a patto di ribaltoni dell'ultimo minuto, dalle due aziende che, formando il più classico dei raggruppamenti temporanei d'impresa, hanno vinto la gara.🔗 Leggi su Udinetoday.it

L'Agenzia sociale per l'abitare di Roma diventa realtà, segnando un passo importante per il settore abitativo della città.

