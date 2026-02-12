Un premio alle calciatrici vulnerabili o che hanno affrontato un cancro | a Palazzo di città un incontro con ' Le guerriere'

A Bari, un incontro speciale si è svolto a Palazzo di città. Le calciatrici di ‘Le guerriere’ hanno ricevuto un premio per il loro coraggio e la loro storia. Sono donne straniere che hanno affrontato grandi difficoltà, come il cancro o la vulnerabilità sociale. La squadra, formata grazie alle case di comunità ‘Home for good’ e ‘Caterina Susca vittima di femminicidio’, dimostra come lo sport possa essere anche un modo per ricominciare. La cerimonia ha voluto riconoscere il valore di queste donne, che con tenacia portano

La formazione è composta da donne prese in carico dalle case di comunità 'Home for good' e 'Caterina Susca vittima di femminicidio', dal 2025 partecipanti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Figc Un premio a Palazzo di città per riconoscere il valore di una bella storia di sport. Parliamo de 'Le guerriere', squadra di calcio composta per lo più da donne straniere, prese in carico dalle case di comunità 'Home for good' e 'Caterina Susca vittima di femminicidio' del Comune di Bari, che in mattinata hanno ricevuto un riconoscimento da parte del sindaco Leccese e della presidente della Commissione Sport del Comune, Francesca Bottalico.

