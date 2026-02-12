Un popolo di poeti navigatori e slittinisti | l' Italia ai Giochi batte pure gli stereotipi

L’Italia si fa notare ai Giochi con medaglie e successi, dimostrando di avere ancora talento e passione. Le piccole squadre italiane conquistano risultati che sorprendono, sfatando gli stereotipi e dimostrando che anche senza grandi numeri si può fare. I nostri atleti, tra poeti, navigatori e slittinisti, portano a casa medaglie e orgoglio, senza rinunciare alla tradizione sportiva fatta di fatica e dedizione.

Primo, provvisorio, bilancio: ghiaccio batte neve, donne battono uomini (sei ori a cinque), Milano Cortina batte molti record. Fosse tutto finito qui, sarebbe già la quarta migliore edizione di sempre delle Olimpiadi invernali per numero di medaglie conquistate dopo Lillehammer, Albertville e Pechino. Ma una volta arrivati a 13 perché fermarsi? Non è soltanto un numero. È la dimostrazione della profondità di un movimento. Che non si affida più a un’unica disciplina salvifica ma distribuisce talento. Che scopre campioni e li accompagna nonostante le strutture spesso manchino, ma con programmazione, visione e tradizioni che si tramandano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un popolo di poeti, navigatori e slittinisti: l'Italia ai Giochi batte pure gli stereotipi Approfondimenti su Italia Giochi Italiani popolo di santi, navigatori e cuochi Questa mattina, a Roma, è arrivata una notizia che fa felici molti italiani. Un minuto di rumore per cambiare. L’Asl in campo al fianco dei giovani. “L’educazione batte gli stereotipi” Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Italia Giochi Argomenti discussi: Un popolo di poeti, navigatori e slittinisti: l'Italia ai Giochi batte pure gli stereotipi; Vi racconto le vite esemplari di personaggi straordinari, tra cui un astigiano; Lo slittino nella storia: un corpo solo a 130 all'ora, la notte magica di un'arte; Itineraria, la nuova newsletter di LifeGate dedicata al turismo e alla mobilità. Italiani, popolo di santi, poeti e... abbonatiDallo streaming alla spesa a domicilio, dalle utenze al software: la vita degli italiani è sempre più on demand. Secondo una nuova ricerca Mastercard, in Italia ogni persona gestisce in media 7,2 ... repubblica.it un paese di profughi e poetiDecidere di affrontare un fatto storico cosi importante con una Commedia potrebbe sembrare un azzardo, ma etichettare Good Bye Lenin con un solo genere è fin troppo riduttivo. Un pellicola con ... mymovies.it "Amiamo l'Italia e il popolo italiano. Abbiamo ottimi rapporti e numerose importanti collaborazioni economiche, avete fatto un lavoro straordinario con i Giochi Olimpici" - la settimana scorsa il Vice Presidente Vance ha incontrato il Presidente del Consigl x.com IMMAGINI INEDITE! La lezione del popolo Niscemese all’Italia. Niscemi sta cambiando e non sarà più nulla come prima. Dal 25 gennaio si è aperto un fronte lungo 4 chilometri, con un abbassamento del terreno di decine di metri. Le case sono andate giù c - facebook.com facebook

