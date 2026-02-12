Un museo completamente rimesso a nuovo | la Giunta approva il progetto

La Giunta di Ceglie Messapica ha dato il via libera al progetto di rinnovamento del Museo Archeologico e Arte Contemporanea. Dopo mesi di lavori, il museo sarà completamente rifatto e più accogliente. La decisione è stata presa nella seduta del 29 gennaio 2026, con il sindaco Angelo Palmisano che punta a rilanciare il patrimonio culturale della città. Ora si aspetta l’avvio dei lavori, che trasformeranno il museo in un punto di riferimento per visitatori e residenti.

Innovazioni tecnologiche e nuovi servizi per il Maac (Museo Archeologico e Arte Contemporanea): dalla creazione di un'area espositiva all'aperto dedicata a reperti provenienti alla realizzazione di un bookshop Il progetto prevede opere di ristrutturazione, valorizzazione del patrimonio, accessibilità, con particolare attenzione all'innovazione tecnologica, miglioramento dei servizi e all'ampliamento dell'offerta culturale rivolta alla comunità. Lo stesso è stato inoltre candidato all'Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla innovazione nei luoghi di cultura pubblici non statali, pr Puglia fesr-fse+ 20242027 - asse prioritario 8 “welfare e salute” - azione 8.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

