Un meraviglioso regno delle nevi a nord-est della Cina

Questa mattina sul Monte Changbai, al confine con la Corea del Nord, si respira aria di inverno. La neve copre ogni cosa, trasformando il paesaggio in un regno di ghiaccio e silenzio. Sono molti i visitatori che affollano le piste e le zone panoramiche, desiderosi di vivere un’esperienza tra le più suggestive dell’Asia. Le temperature sono rigide, ma l’atmosfera è carica di entusiasmo.

Ci troviamo sul Monte Changbai, una delle mete invernali più famose della Cina al confine con la Corea del Nord. Un'escursione fino alla vetta per ammirare il famosissimo Lago del Cielo (Tianchi), un lago vulcanico situato sul cratere del monte e considerato tra i più alti della Cina. Imperdibile.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Monte Changbai In Cina una turista è stata attaccata da un raro leopardo delle nevi (c'è un video) Una turista in Cina è stata ferita durante un attacco di un raro leopardo delle nevi. Perché il nord-est della Siria è tornato centrale negli equilibri del Medio Oriente Il nord-est della Siria torna a essere al centro delle attenzioni internazionali. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. The Immortal Battalion (1944) From Draftees to Warriors who Defied the Afrika Korps Ultime notizie su Monte Changbai Argomenti discussi: Gli occhi del mondo su Milano; Nel regno delle farfalle di Taiwan dove ogni anno si ripete un raro fenomeno naturale; Superconnessi - Le reti sociali degli animali: Ep. 5 - Questione di personalità Video; In uscita il libro La Sinfonia delle Emozioni di Daniela Bocconi & Massimo Privitera. Nel regno delle farfalle di Taiwan dove ogni anno si ripete un raro fenomeno naturaleOgni inverno, centinaia di migliaia di farfalle migrano verso sud attraversando Taiwan, dando vita a uno spettacolo naturale che rappresenta una delle migrazioni più rare e affascinanti del mondo. nationalgeographic.it C’è rimasto ancora qualche posto per il viaggio in Cina di Giugno. Io accompagno e sinceramente non vedo l’ora, sarà davvero un viaggio meraviglioso e completo. È la stagione migliore per andare in Cina, le scuole saranno finite e i visti non si pagano n - facebook.com facebook "Casa lontano da casa": uno sguardo al magnifico paesaggio della #Cina, che riecheggia la bellezza naturale delle sue valli fluviali e dei suoi spazi verdi. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.