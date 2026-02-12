Un impegno molto importante In vista altri progetti insieme

Il sindaco di Milano ha firmato un protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Milano e Città Metropolitana. È un passo deciso che apre la strada a nuovi progetti comuni. La firma è stata accolta con entusiasmo, perché rappresenta un impegno concreto per migliorare la città e rafforzare i legami con l’ateneo. Ora si lavora già per mettere in campo le prime iniziative.

"La firma al protocollo d'intesa con l' Università degli Studi di Milano e Città Metropolitana? È una di quelle che ogni sindaco sogna di mettere". Così Lorenzo Radice ha commentato il momento andato in scena ieri, al quale hanno preso parte anche l'assessore alla Città Futura Lorena Fedeli; Francesco Blasi, prorettore ai Rapporti con il sistema sanitario della Statale; Angelo Casertano, direttore generale della stessa Università, a sottolineare il sostegno al progetto e l'indirizzo che avrà il nuovo polo. "Questo atto rappresenta un passaggio storico per la nostra Città – ha detto Radice – Con questa firma apriamo un nuovo capitolo nella storia di Legnano, quello di città universitaria, una storia da scrivere insieme con tutti gli attori del sistema produttivo e della formazione, nella miglior tradizione di Legnano.

