un drone sottomarino ispirato alle lamprede la nuova scommessa di lockheed martin

Lockheed Martin ha annunciato il lancio di un nuovo drone sottomarino senza pilota, chiamato Lamprey. Si tratta di un veicolo innovativo, ispirato alle lamprede, pensato per operare sotto il mare senza equipaggio. L’azienda statunitense punta a rafforzare la propria presenza nel settore degli unmanned underwater vehicles, in una gara che vede molte aziende investire su questa tecnologia.

Lockheed Martin si inserisce nella corsa allo sviluppo degli Unmanned Underwater Vehicles. L’azienda statunitense ha infatti presentato negli scorsi giorni un nuovo veicolo subacqueo senza equipaggio denominato “Lamprey”, termine inglese per indicare la lampreda. Il concetto operativo si ispira proprio a questi pesci, che si attaccano ad altri organismi per farsi trasportare. Allo stesso modo, Lamprey utilizza specifici sistemi di ancoraggio per fissarsi alla chiglia di unità amiche (di superficie o sottomarine), sfruttandole come vettori discreti verso l’area di impiego. Una volta sul posto, il veicolo può muoversi autonomamente o restare posizionato sul fondale per un periodo non specificato. 🔗 Leggi su Formiche.net

