Un drone sottomarino ispirato alle lamprede La nuova scommessa di Lockheed Martin
Lockheed Martin ha annunciato il lancio di un nuovo drone sottomarino senza pilota, chiamato Lamprey. Si tratta di un veicolo innovativo, ispirato alle lamprede, pensato per operare sotto il mare senza equipaggio. L’azienda statunitense punta a rafforzare la propria presenza nel settore degli unmanned underwater vehicles, in una gara che vede molte aziende investire su questa tecnologia.
Lockheed Martin si inserisce nella corsa allo sviluppo degli Unmanned Underwater Vehicles. L’azienda statunitense ha infatti presentato negli scorsi giorni un nuovo veicolo subacqueo senza equipaggio denominato “Lamprey”, termine inglese per indicare la lampreda. Il concetto operativo si ispira proprio a questi pesci, che si attaccano ad altri organismi per farsi trasportare. Allo stesso modo, Lamprey utilizza specifici sistemi di ancoraggio per fissarsi alla chiglia di unità amiche (di superficie o sottomarine), sfruttandole come vettori discreti verso l’area di impiego. Una volta sul posto, il veicolo può muoversi autonomamente o restare posizionato sul fondale per un periodo non specificato. 🔗 Leggi su Formiche.net
Approfondimenti su Lockheed Martin Drone
Kiev affonda un sottomarino russo con un drone subacqueo: cosa sappiamo del Sub Sea Baby
L'Ukraine ha affondato un sottomarino russo classe Kilo nel porto di Novorossijsk utilizzando un nuovo drone subacqueo, il
Alle Grazie il recital ispirato alle poesie di Alda Merini
Alle Grazie, domenica 1° febbraio, si tiene un recital ispirato alle poesie di Alda Merini.
Ultime notizie su Lockheed Martin Drone
Lamprey, il drone sottomarino si attacca alle navi come i parassitiLockheed Martin presenta un drone sottomarino autonomo che si aggancia agli scafi e arriva a destinazione pronto a tutto. futuroprossimo.it
Un drone fantasma per la sorveglianza sottomarina: ecco il robot medusa della CinaUn drone a forma di medusa in grado di effettuare missioni sottomarine segrete. È questo l'ultimo dispositivo creato dagli scienziati cinesi descritto come un fantasma sottomarino e sviluppato da ... ilgiornale.it
Per Lockheed Martin si profila un’importante commessa relativa i velivoli da trasporto tattico C-130J Super Hercules da parte di Taiwan. Infatti, il Ministero della Difesa di Taipei ha confermato di aver avviato un programma di acquisto per dieci di questi velivoli. - facebook.com facebook
Lockheed Martin ha presentato il Lamprey MMAUV o Multi-Mission Autonomous Undersea Vehicle, definito come un rivoluzionario sommergibile “plug-and-play” in grado di offrire un vantaggio tecnologico e strategico nell’attuale conteso scenario marittimo. ... x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.