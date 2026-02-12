Un corso di formazione per le confraternite

Questa mattina si è concluso a Gualdo Tadino il corso di formazione dedicato alle confraternite. Padre Alessio Maglione, assistente ecclesiastico diocesano, ha guidato le sessioni, coinvolgendo i partecipanti in incontri pratici e discussioni. Ora i membri delle confraternite tornano alle loro comunità con nuove competenze e idee per le attività future.

GUALDO TADINO – Si è concluso il corso di formazione per le confraternite, guidato dall’assistente ecclesiastico diocesano, padre Alessio Maglione (nella foto). Articolato in 5 sessioni, ha registrato la partecipazione di 20 donne e 20 uomini in rappresentanza di cinque confraternite locali: Santa Maria del Soccorso di Rigali; del Santissimo Sacramento, Sant’Anna e San Giovanni di Boschetto; del Beato Marzio di Pieve di Compresseto; della Santissima Trinità di Gualdo Tadino; dei Cavalieri Colle Paradiso di Assisi e della Parrocchia di S. Giovanni Battista di Grello. Sono stati trattati numerosi argomenti come natura della confraternita, ecclesialità, cammino di fede, gli scopi della confraternita: formazione, culto pubblico, opere di carità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

