Un cittadino | Presenza continua di auto lungo la pista ciclabile in via Benedetto Croce ma nessuno fa niente

Un cittadino segnala al sindaco di Pescara che le auto si stanno fermando continuamente sulla pista ciclabile di via Benedetto Croce. Secondo quanto riferito, nessuno intervenire per bloccare questa situazione, che rende difficile la circolazione per ciclisti e pedoni. La presenza delle vetture crea disagi e rischi, ma finora nessuna misura concreta è stata adottata per risolvere il problema.

«Al sindaco di Pescara voglio segnalare la presenza continua di macchine parcheggiate sulla pista ciclabile di via Benedetto Croce». A scrivere è un residente della zona che lamenta l'invasione continua e costante delle corsie riservate alla passaggio delle biciclette. Il problema è rappresentato dai numerosi automobilisti che scelgono di lasciare la vettura in doppia fila. «Sono state fatte diverse segnalazioni anche ai vigili che si fermavano in loco ma nessuno non fa niente», conclude il cittadino.

