Un chilo di cocaina nella borsa della spesa

Un cittadino albanese è stato arrestato a Milano dopo essere stato trovato con un chilo netto di cocaina nella borsa della spesa. La droga, nascosta tra gli acquisti quotidiani, era stata occultata in modo da sfuggire ai controlli di sicurezza, ma gli agenti lo hanno fermato durante un controllo di routine nel centro commerciale di corso Buenos Aires.

Arrestato un cittadino albanese con un chilo netto di cocaina che si portava nella borsa della spesa. I poliziotti della questura di Venezia hanno identificato il 30enne, incensurato e regolare, nel corso dei controlli potenziati per il Carnevale, disposti in sede di Cosp dal prefetto Darco Pellos e organizzati dal questore, Antonio Sbordone nel centro storico veneziano. Gli agenti hanno trattenuto e arrestato l'uomo non molto distante dalla stazione dei treni di Venezia Santa Lucia. Da mesi e negli ultimi giorni sono continui i fermi per spaccio nella città d'acqua, da Castello a Rialto, da San Polo a piazzale Roma.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Contenuti correlati

Non voglio cocaina nella p***y (Visual Video)

Argomenti discussi: BRUNICO, UN CHILO DI COCAINA IN CASA; Fiumicino, ovuli di cocaina ingeriti e nascosti nelle parti intime. Arrestata con oltre un chilo di droga; Un chilo di cocaina nella casa di campagna: in due patteggiano; Maxi sequestro di droga a Brunico: ventenne nascondeva in casa un chilo di cocaina.

Cocaina di Carnevale, 31enne fermato vicino alla stazione: nella borsa della spesa aveva un chilo di drogaVENEZIA - Stava passeggiando per Venezia, tra la stazione ferroviaria e il ponte degli Scalzi, quando è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato per un controllo a campione. ilgazzettino.it

Preso con un chilo di cocainaUn panetto da un chilo netto di cocaina nascosto all’interno di una borsa della spesa. Con questa accusa un cittadino albanese di 30 anni, incensurato e regolarmente soggiornante in Italia, è stato ... polesine24.it

Scoperto in una pizzeria oltre mezzo chilo di cocaina nascosta - facebook.com facebook

Brunico, un chilo di cocaina e 674 dosi di hashish, arrestato un 20enne. Il fermo del giovane, in carcere a Bolzano, è già stato convalidato #ANSA x.com