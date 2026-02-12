Un blu indaco pazzesco un taglio scultoreo allacciato al collo che sembra quasi sospeso e quella grinta che lei sa come portare in passerella

Mily Ratajkowski torna a salire in passerella, questa volta a Brooklyn durante la New York Fashion Week. La modella ha sfoggiato un look scultoreo, con un taglio di capelli blu indaco che sembrava quasi sospeso e un abito allacciato al collo, firmato Tory Burch. L’evento si è svolto nella suggestiva cornice Art Déco di One Hanson Place, attirando l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori. Ratajkowski ha mostrato tutta la sua grinta, confermando il suo ruolo di protagonista nel mondo della moda.

E mily Ratajkowski di nuovo protagonista della New York Fashion Week. All’interno della suggestiva cornice Art Déco di One Hanson Place, a Brooklyn, la modella ha sfilato per la collezione Autunno-Inverno 20262027 di Tory Burch. In passerella ha portato un’idea di femminilità che mescola rigore e assoluta libertà. In un’atmosfera carica di fascino, EmRata si è confermata la musa perfetta per raccontare la complessità della donna contemporanea. Lo stile di Emily Ratajkowski. guarda le foto Emily Ratajkowski per Tory Burch, abito scultoreo tra indaco e movimento. Il look indossato dalla modella è un capolavoro di contrasti: un abito color indaco profondo, caratterizzato da un corpetto arricciato e una gonna asimmetrica che fluiva morbidamente a ogni passo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un blu indaco pazzesco, un taglio scultoreo allacciato al collo che sembra quasi sospeso e quella grinta che lei sa come portare in passerella Approfondimenti su Ratajkowski Week Il mini taglio Irpef, le tasse che aumentano e le misure anti-evasione (anche quella che per Meloni era “follia”): cosa cambia con la manovra La recente manovra fiscale introduce modifiche che interessano il mini taglio Irpef, le aliquote e le misure anti-evasione, tra cui alcune contestate. La verità sui ritocchi di Ornella Vanoni e su quella cicatrice sul collo che fece sparire La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. "Mia madre era convinta che mia figlia così ribelle, avesse un dono speciale. Non ho mai dato importanza alle sue parole, ma dopo ho capito tutto: la mia bimba è indaco"... COSA SIGNIFICA - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.