Ultim’ora panchina a Maresca | ribaltone inaspettato

Enzo Maresca lascia il suo attuale incarico e potrebbe tornare subito in panchina in un’altra squadra. La decisione è arrivata all’improvviso, sorprendendo tutti. Si sta parlando di un cambio di direzione che potrebbe sbloccare la situazione in tempi rapidi. Nei prossimi giorni, si attendono novità ufficiali su dove Maresca potrebbe iniziare una nuova avventura.

Svolta improvvisa per quel che concerne il futuro di Enzo Maresca: ecco dove potrebbe allenare subito il tecnico campano. Lo scorso 1 gennaio ha rassegnato le dimissioni da allenatore del Chelsea e ora Enzo Maresca è pronto a tornare immediatamente in panchina. La bomba arriva direttamente dall'Inghilterra, dove secondo i media locali il tecnico campano sarebbe al momento in pole position per diventare il nuovo tecnico del Tottenham. Kolo Muani (Ansafoto) – calciomercato.it Gli Spurs hanno recentemente esonerato il danese Thomas Frank, che nella sessione invernale di calciomercato di gennaio si era opposto alla partenza di Kolo Muani ( corteggiato dalla Juventus ). 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ultim'ora, panchina a Maresca: ribaltone inaspettato

