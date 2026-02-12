Ukraine’s air force gives all-clear after warning of Russian missile launch

L’aeronautica ucraina ha dato il via libera questa mattina, dopo aver lanciato un allarme per un possibile attacco con un missile balistico russo di medio raggio. La notizia ha creato tensione, ma alla fine le forze ucraine hanno confermato che non ci sono stati attacchi o danni. La situazione rimane sotto controllo, mentre le autorità monitorano da vicino ogni sviluppo.

Feb 12 (Reuters) - Ukraine's air force gave the all-clear on Thursday, after warning earlier of the likely launch of a Russian intermediate-range ballistic missile. 12 febbraio (Reuters) - L'aeronautica ucraina ha dato il via libera giovedì, dopo aver avvertito in precedenza del probabile lancio di un missile balistico russo a raggio intermedio. Nessun attacco è stato immediatamente segnalato dalle autorità in tutta l'Ucraina.

