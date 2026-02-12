Il Bournemouth ha ufficialmente riscattato Alex Jimenez dal Milan. L’accordo è stato confermato dai club, e ora il giocatore giocherà con la maglia dei Cherries anche nella prossima stagione. Jimenez, arrivato in prestito dall’Italia, passa definitivamente in Premier League. La società inglese ha deciso di puntare su di lui, chiudendo così la lunga trattativa con il Milan. Nei prossimi giorni, Jimenez dovrebbe già essere in campo con la nuova maglia.

Il destino professionale di Alex Jiménez prende una piega definitiva: il Bournemouth ha formalizzato l’acquisizione a titolo permanente, trasformando il prestito con dirittoobbligo di riscatto in un trasferimento stabile. Cresciuto nel Real Madrid e successivamente nel vivaio del Milan, il giovane terzino è arrivato in Inghilterra in estate ed è ora pronto a consolidare il proprio percorso in Premier League. Il club britannico ha ufficializzato l’operazione, confermando che la soglia di presenze richiesta per l’attivazione della clausola è stata raggiunta. Jiménez ha firmato un contratto di lungo periodo che lo legherà al Bournemouth fino al 2031, segnando una tappa di rilancio stabile per il giocatore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Ufficiale: il Bournemouth riscatta Jimenez Milan, tutti i dettagli dell'operazione

