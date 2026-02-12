Ue | Meloni Pd ' Letta e Draghi orgoglio italiano'

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni twitta che è motivo di orgoglio vedere due italiani, Enrico Letta e Mario Draghi, protagonisti nel confronto tra i leader europei sulla competitività. Meloni sottolinea l’importanza di avere rappresentanti italiani in un ruolo così centrale a livello continentale.

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "È motivo di orgoglio per il nostro Paese che siano due italiani, Enrico Letta e Mario Draghi, ad aprire il confronto tra i leader europei sulla competitività. Non è solo un riconoscimento personale: è la conferma che l'Italia, quando mette in campo competenza e spirito europeista, sa essere punto di riferimento per l'intera Unione". Così il senatore del Pd, Marco Meloni, in una nota. "In un contesto segnato da conflitti alle porte dell'Europa, dalla competizione con la Cina e da un'America che con Trump ha cambiato orizzonte e prospettiva, non possiamo più permetterci rinvii.

La premier Giorgia Meloni ha commentato la situazione europea, sottolineando l’importanza dei contributi di Draghi e Letta.

La politica italiana si divide ancora una volta tra chi guarda all’Europa e chi si attarda nei giochi interni.

