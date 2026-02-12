Ue completamento mercato unico risultati attesi entro giugno

Il vertice informale dei leader europei a Alden Biesen si conclude senza decisioni definitive, ma con impegni chiari. I capi di Stato e di governo hanno concordato di lavorare intensamente per completare il mercato unico entro giugno. La Commissione Ue si prepara a presentare nuove proposte già a marzo, mentre si punta a fare passi avanti concreti sull’Unione dei mercati dei capitali e sul “28esimo regime” di diritto societario, che permetterà di aprire nuove società in tutta l’Unione in appena 48 ore online. La scadenza è stretta: se

Alden Biesen, 12 feb. (askanews) – Il ritiro informale dei capi di Stato e di governo dell’Ue nel castello belga di Alden Biesen, concepito inizialmente come un “brain storming” senza decisioni o conclusioni attese, ha prodotto comunque diversi impegni a proseguire il lavoro per la competitività europa e per il completamento del mercato unico, con varie proposte che la Commissione ha annunciato che presenterà già entro marzo, e soprattutto con la fissazione di una scadenza importante: il passaggio alle “cooperazioni rafforzate” tra i soli paesi membri interessati, se entro il prossimo giugno non saranno stati possibili a ventisette i passi avanti considerati necessari per quanto riguarda l’Unione dei mercati dei capitali (ribattezzata “Unione dei risparmi e degli investimenti”) e il cosiddetto “28esimo regime” di diritto societario (che consentirà alle nuove società di registrarsi entro 48 ore online, per operare in tutta l’Ue).🔗 Leggi su Ildenaro.it

