Udinese vs Sassuolo venticinquesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Questa sera si gioca Udinese contro Sassuolo nella venticinquesima giornata di Serie A. Le due squadre si trovano vicino in classifica e vogliono ottenere i tre punti per migliorare la loro posizione. La partita si svolge in un momento delicato del campionato, con le squadre che cercano conferme e punti preziosi. I tifosi sono già in attesa di vedere le formazioni e scoprire chi avrà la meglio sul campo.

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Si affrontano due squadre che stazionano nella parte centrale della classifica e che vogliono togliersi qualche soddisfazione. Udinese vs Sassuolo si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 12.30 presso la BluEnergy Stadium. UDINESE VS SASSUOLO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani possono guardare la classifica senza troppe ansie da salvezza: 32 punti, noni in classifica e un margine di quattordici punti sulla zona retrocessione. L'ultima sconfitta rimediata a Lecce ha lasciato qualche rimpianto, ma adesso c'è subito l'occasione di rifarsi davanti al proprio pubblico, dove hanno racimolato molti dei punti fin quì conquistati.

