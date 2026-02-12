Ucraina verso il voto Ma Zelensky frena | Servono garanzie

Kiev si prepara alle elezioni, ma Zelensky frena. Il presidente chiede garanzie prima di procedere, mentre il paese attraversa un momento di tensione tra scadenze vicine, smentite e pressioni da fuori. La politica si muove incerte, tra speranze di stabilità e nuove diffidenze.

Kiev si muove tra scadenze, smentite e tensioni, cercando di conciliare urgenze interne e pressioni esterne. L'Ucraina, scrive il Financial Times e ribadisce il presidente finlandese Alexander Stubb («me l'ha detto Zelensky»), ha avviato i preparativi per elezioni presidenziali e un referendum su un accordo di pace con la Russia, sotto l'ombra della Casa Bianca. Donald Trump avrebbe fissato il 15 maggio come deadline, chiarendo che senza un'intesa complessiva, che potrebbe includere concessioni sul Donbass, le garanzie di sicurezza statunitensi rischierebbero di evaporare. Volodymyr Zelensky però smentisce e dice che «la transizione alle elezioni potrà avvenire quando saranno in atto tutte le opportune garanzie di sicurezza». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Volodymyr Zelensky si pronuncia sulla prossima convocazione elettorale, suggerendo un possibile orizzonte di tre mesi, ma sottolinea l'importanza di ottenere garanzie dagli Stati Uniti.

Domani il presidente ucraino Zelensky annuncerà se si terranno elezioni e referendum sulla pace.

