Ucraina sotto attacco | Kiev e Odessa bersagliate da missili e droni crescenti timori per un’escalation del conflitto

Questa mattina, Kiev e Odessa si sono svegliate sotto attacco. La Russia ha lanciato una serie di missili e droni contro le due città ucraine, provocando danni e allarmando la popolazione. Le esplosioni sono state sentite in diversi quartieri, mentre si temono ulteriori escalation nel conflitto. La situazione resta tesa e le autorità stanno valutando le prossime mosse.

Kiev e Odessa sotto attacco: la Russia intensifica l’offensiva in Ucraina. Kiev e Odessa sono state colpite da un massiccio attacco russo questo mercoledì 12 febbraio 2026, con l’impiego di missili balistici, missili da crociera e droni. L’offensiva, che ha causato danni a edifici residenziali e infrastrutture civili, si inserisce in un contesto di crescente tensione e solleva preoccupazioni per una possibile escalation del conflitto. La notte dei bombardamenti a Kiev. Le sirene antiaeree hanno squarciato il cielo di Kiev nelle prime ore del mattino, segnalando l’inizio di un’ondata di attacchi senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’attacco missilistico in Ucraina continua a interessare diverse regioni, tra cui Kiev, Odessa e Kherson.

La notte in Ucraina si è riempita di suoni di sirene e esplosioni.

