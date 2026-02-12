Ucraina sì alla fiducia Anche Vannacci | Noi parte del centrodestra

I deputati hanno approvato la fiducia al governo, ma con alcune riserve sul decreto Ucraina. La maggioranza ha votato sì, anche se alcuni hanno espresso dubbi sulla proroga delle armi a Kiev. Tra i sostenitori c’è anche Vannacci, che ha confermato: «Noi parte del centrodestra». La seduta si è conclusa con un risultato positivo, ma le tensioni sulla questione ucraina restano.

Montecitorio Grazie al sistema di voti separati i tre di Futuro nazionale votano No alle armi a Kiev. Sasso: «Ora la maggioranza non è la stessa» Montecitorio Grazie al sistema di voti separati i tre di Futuro nazionale votano No alle armi a Kiev. Sasso: «Ora la maggioranza non è la stessa» E fiducia fu: Sì al governo, No al decreto Ucraina per prorogare l’invio di armi a Kiev. Con il voto di ieri alla Camera, il debutto di Futuro nazionale di Roberto Vannacci ha segnato le intenzioni dell’ex generale nei prossimi mesi: giocarsi le proprie carte per rimanere dentro la coalizione di maggioranza, trascinata inesorabilmente ancora più a destra con la promessa di sabotaggi «da incursori» nei confronti della vecchia sposa, la Lega di Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Vannacci ha dichiarato di sapere da che parte stare, ma ha anche chiarito che la fiducia non si basa su un giudizio di merito, bensì su una scelta politica.

Vannacci di Futuro Nazionale ha deciso di votare sì alla fiducia, anche se si oppone al decreto sull’Armi all’Ucraina.

