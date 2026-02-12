Ucraina sì alla fiducia Anche Vannacci | Noi parte del centrodestra

I deputati hanno approvato la fiducia al governo, ma con alcune riserve sul decreto Ucraina. La maggioranza ha votato sì, anche se alcuni hanno espresso dubbi sulla proroga delle armi a Kiev. Tra i sostenitori c’è anche Vannacci, che ha confermato: «Noi parte del centrodestra». La seduta si è conclusa con un risultato positivo, ma le tensioni sulla questione ucraina restano.

Montecitorio Grazie al sistema di voti separati i tre di Futuro nazionale votano No alle armi a Kiev. Sasso: «Ora la maggioranza non è la stessa» E fiducia fu: Sì al governo, No al decreto Ucraina per prorogare l'invio di armi a Kiev. Con il voto di ieri alla Camera, il debutto di Futuro nazionale di Roberto Vannacci ha segnato le intenzioni dell'ex generale nei prossimi mesi: giocarsi le proprie carte per rimanere dentro la coalizione di maggioranza, trascinata inesorabilmente ancora più a destra con la promessa di sabotaggi «da incursori» nei confronti della vecchia sposa, la Lega di Matteo Salvini.

