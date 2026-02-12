La corsa per l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea si fa più urgente e rischiosa. Kiev e Bruxelles insistono nel voler arrivare al 1° gennaio 2027, accettando qualsiasi costo. La partita sembra ormai decisa, ma dietro le quinte si nascondono rischi che potrebbero esplodere in una crisi più grande di quanto si immagini.

La partita geopolitica è appena cominciata e già rischia di riscrivere l’ Europa. Kiev e Bruxelles puntano dritte al 1° gennaio 2027: l’ Ucraina dentro l’Unione, costi quel che costi. Anche a forza di cambiare le regole in corsa, con modifiche ai trattati e una membership light, un’adesione alleggerita per accelerare i tempi. Ma c’è un dettaglio che dettaglio non è: la clausola di mutua difesa. Tradotto, se Mosca attacca, l'Europa risponde. Secondo Politico, il piano si articola in cinque passaggi. Due servono a Volodymyr Zelensky per blindare il consenso interno, tre per neutralizzare Viktor Orbán. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ucraina, la clausola che farà esplodere la guerra mondiale: l'azzardo più pericoloso

Donald Trump ha dichiarato che l'epilogo del conflitto in Ucraina potrebbe essere imminente, affermando che si è più vicini che mai alla fine della guerra.

