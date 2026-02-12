Ucraina | elezioni entro giugno o niente garanzie di sicurezza

La data delle prossime elezioni presidenziali in Ucraina resta il nodo principale. Se non si svolgeranno entro giugno, nessuna garanzia di sicurezza potrà essere garantita nel paese. La questione è al centro delle discussioni, anche perché molti ormai vedono le elezioni come un passo fondamentale per uscire dall’impasse e portare stabilità. Finora, non ci sono certezze sul fatto che Kiev riesca a convocarle in tempo, e intanto la guerra continua a mettere a dura prova la popolazione e le istituzioni.

Che la fine della guerra in Ucraina passi per la convocazione di nuove elezioni presidenziali a Kiev si è detto più volte dall'inizio della presidenza Trump. I russi hanno sempre definito Volodymyr Zelensky «presidente illegittimo» e a più riprese Donald Trump, il suo vice JD Vance ed Elon Musk (quando ancora durava l'idillio) l'hanno accusato di essere un autocrate liberticida e gli hanno intimato di tenere elezioni. Per un certo periodo si è anche ritenuto che il cambio al vertice fosse una delle condizioni necessarie richieste da Mosca per accettare un accordo. Ora, scrive il Financial Times, Washington è tornata all'attacco: Zelensky deve indire nuove elezioni presidenziali entro il 15 maggio di quest'anno e dovrebbe annunciarlo il 24 febbraio, in occasione del quarto anniversario dall'invasione russa.

