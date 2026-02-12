Uccisa a Napoli da una statuetta lanciata da un minore | I genitori chiedano scusa

Una donna è rimasta ferita gravemente a Napoli dopo essere stata colpita da una statuetta lanciata da un minore. La vittima, Chiara Jaconis, era in visita ai Quartieri Spagnoli e stava semplicemente passeggiando quando è stata colpita. Ora i genitori del ragazzo devono rispondere delle loro azioni e hanno già ricevuto richieste di scuse ufficiali. La situazione ha fatto scattare l’allarme sulla sicurezza nelle zone più frequentate della città.

Chiara Jaconis morì il 17 settembre ai Quartieri Spagnoli. Il tribunale ha dichiarato il ragazzo, 13enne, non imputabile Il 15 settembre 2024 Chiara Jaconis, padovana, passeggiava per le strade dei Quartieri Spagnoli come una turista qualsiasi. Fu colpita da un corpo contundente caduto dall'alto. Morì dopo due giorni in ospedale. Le indagini hanno individuato il balcone da cui l'oggetto, una statuetta del peso di 10 chili, è caduta. Hanno anche stabilito che a farla cadere è stato un ragazzino di 13 anni, figlio di due professionisti napoletani. Nelle scorse ore è arrivata la sentenza del tribunale.

