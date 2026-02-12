Uccide la madre e la seppellisce nel bosco l’allarme da un’amica della donna | Da un mese non mi rispondeva

Un’amica di Enrica Bardotti ha chiamato i carabinieri dopo aver tentato invano di rintracciarla per un mese. La donna si era preoccupata perché non riceveva più sue notizie e ha deciso di segnalare l’assenza. Quando i militari sono arrivati, hanno scoperto che Enrica non era più viva: era stata uccisa e sepolta in un bosco vicino casa. La polizia sta indagando sul motivo di questo gesto e sulle circostanze che hanno portato all’omicidio.

È stata un'amica di Enrica Bardotti a preoccuparsi e a rivolgersi ai carabinieri: aveva detto che non riusciva a mettersi in contatto con lei da un mese. Poco dopo il figlio Marco Paventi ha confessato l'omicidio e di aver seppellito il corpo.

