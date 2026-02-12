US judge rejects BBC’s stay application in Trump defamation case

Un giudice negli Stati Uniti ha deciso di respingere la richiesta della BBC di sospendere le indagini sulla causa da 10 miliardi di dollari contro Donald Trump. La società britannica aveva chiesto di mettere in pausa le scoperte, ma il giudice ha respinto la richiesta. Ora le parti devono proseguire con la fase processuale, che potrebbe durare ancora a lungo.

LONDON, Feb 12 (Reuters) - A U.S. judge has rejected the BBC’s application to stay discovery in the $10 billion lawsuit brought by U.S. President Donald Trump over its editing of a speech that made it appear he directed supporters to storm the U.S. Capitol, court documents showed on Thursday. U.S. District Judge Roy Altman on Wednesday denied the British broadcaster’s application to stay the merits-based discovery phase, when both sides can obtain evidence from other parties in the lawsuit, the documents showed. LONDRA, 12 febbraio (Reuters) - Un giudice statunitense ha respinto la richiesta della BBC di sospendere la fase di accertamento nella causa da 10 miliardi di dollari intentata dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l’editing di un discorso che ha fatto sembrare che egli abbia ordinato ai sostenitori di prendere d’assalto il Campidoglio degli Stati Uniti, come risulta dai documenti del tribunale di giovedì. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - U.S. judge rejects BBC’s stay application in Trump defamation case Approfondimenti su Trump Defamation Immigration judge rejects Trump effort to deport pro-Palestinian Tufts student Un giudice dell’immigrazione ha stoppato l’ultimo tentativo dell’amministrazione Trump di rimpatriare Rumeysa Ozturk, una studentessa di dottorato a Tufts University. US judge halts Trump plan to end protections for 350,000 Haitians Un giudice federale ha bloccato l’intenzione dell’amministrazione Trump di terminare le protezioni legali per oltre 350. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Trump Defamation Argomenti discussi: Pietermaritzburg High Court rejects Jacob Zuma and Thales' appeal in arms deal case. US judge rejects California law that banned masks for federal officersBy Blake Brittain Feb 9 (Reuters) - A federal judge in Los Angeles on Monday preliminarily struck down a California state law that bans federal officers from wearing masks while on duty. U.S. District ... msn.com U.S. judge rejects BBC's stay application in Trump defamation caseLONDON, Feb 12 (Reuters) - A U.S. judge has rejected the BBC's application to stay discovery in the $10 billion lawsuit brought by U.S. President Donald Trump over its editing of a speech that made it ... reuters.com PresaDiretta. . Siamo andati negli Stati Uniti per raccontare un clima sempre più teso, segnato dalla violenza nelle strade e dagli attacchi di Donald Trump contro stampa, immigrati, attivisti, oppositori politici e comuni cittadini. Un documentario ha mostrato per - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.