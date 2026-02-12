Two US Navy ships collide in waters near South America WSJ reports

Due due navi della Marina americana si sono scontrate mentre si rifornivano di carburante in acque vicino al Sud America. L’incidente è avvenuto mercoledì e, secondo quanto riferito, coinvolge una nave da guerra e un mercantile di supporto. Al momento non ci sono notizie su eventuali feriti o danni gravi, ma l’incidente sta attirando l’attenzione delle autorità militari.

Feb 12 (Reuters) - A U.S. warship and a Navy supply vessel collided during refueling Wednesday, the Wall Street Journal reported on Thursday, citing a military spokesman. Two personnel reported minor injuries after ship-to-ship refueling, the report added. Due membri del personale hanno riportato ferite minori dopo il rifornimento da nave a nave, ha aggiunto il rapporto.

