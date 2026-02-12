Turismo asse Romagna-Roma | il presidente della Camera di commercio presenta ai deputati il piano per il rilancio

Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna, ha presentato oggi ai deputati un piano concreto per rilanciare il turismo tra l’asse Romagna-Roma, puntando su iniziative mirate a rafforzare i collegamenti e le offerte tra le due aree, tra cui una campagna promozionale dedicata che partirà già dal prossimo mese.

Incontro a Montecitorio tra il presidente della Camera di commercio della Romagna Carlo Battistini e i deputati Caramanna, Buonguerrieri e Colombo Oggi, mercoledì, alla Camera dei Deputati, si è tenuto un incontro istituzionale tra Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna e i deputati Gianluca Caramanna, responsabile nazionale turismo di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri e Beatriz Colombo. Al centro del colloquio, le strategie per il sostegno e lo sviluppo del comparto turistico romagnolo. Il presidente ha illustrato le attività che la Camera mette in campo per supportare le imprese del settore, con l'obiettivo di accrescere la competitività del territorio attraverso l'innovazione e l'analisi dei dati.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

