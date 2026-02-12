Tudor sembrava ad un passo dal ritorno in panchina, ma alla fine il Nottingham ha scelto Vitor Pereira. L’ex allenatore della Juventus era stato sondato, ma la società inglese ha preferito un’altra strada.

Tudor è stato vicino al ritorno in panchina. Il Nottingham alla fine ha deciso di puntare forte su Vitor Pereira. I dettagli dell’operazione. Il mercato degli allenatori in Inghilterra continua a regalare colpi di scena degni di un thriller, confermando come la panchina di certi club sia tra le più bollenti d’Europa. Un nuovo scossone in Premier League ha colpito il Nottingham Forest, che ha deciso di attuare una rivoluzione tecnica per evitare lo spettro della retrocessione. Sebbene i radar dei media si fossero inizialmente posati su una vecchia conoscenza del calcio italiano, la dirigenza dei Reds ha virato con decisione verso una nuova direzione, ufficializzando l’arrivo del tecnico lusitano Vítor Pereira. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tudor ritorna in panchina? Questo club ha sondato l’ex Juve, ma la scelta è ricaduta su un altro tecnico. I dettagli

Enzo Maresca chiarisce il suo futuro: il tecnico del Chelsea mette fine alle speculazioni su un possibile ritorno in Italia o su interessamenti di Juve e Manchester City.

Thiago Motta potrebbe tornare sulla panchina del Bologna.

