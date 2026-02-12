Tubatura si rompe al Sant'Andrea e crolla il controsoffitto | Psichiatria invasa da acqua bollente

Questa mattina all’ospedale Sant’Andrea di Roma una tubatura si è rotta improvvisamente, causando il crollo di alcuni pannelli del controsoffitto nella sezione di psichiatria. L’acqua bollente ha allagato i locali, mettendo in difficoltà il personale e i pazienti presenti. Nessuno si è fatto male, ma il pronto intervento ha richiesto diversi interventi di emergenza per mettere in sicurezza l’area.

