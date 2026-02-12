Dopo aver battuto il Bologna 3-0, il Milan si sta preparando per la sfida contro il Pisa, che aprirà la 25ª giornata di Serie A. TS ha detto che l’obiettivo principale resta l’oggettività e ha aggiunto che, per ora, preferisce concentrarsi sulla prossima partita, senza pensare troppo a spareggi o altri scenari. La squadra vuole continuare a vincere e mantenere la buona forma, mentre i tifosi aspettano di vedere come si svilupperà questa fase del campionato.

2026-02-12 15:18:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: Dopo la vittoria per 3-0 in Serie A contro il Bologna, il Milan si prepara a sfidare il Pisa, match che aprirà la 25ª giornata di Serie A. Alla vigilia della partita l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri è quindi intervenuto in conferenza stampa: “Il Pisa in questo momento sta lottando per restare in Serie A, ha giocato buone partite in casa e per noi sarà una gara dura. Quella di domani è anche una delle quattro partite che ci porterà al derby, sarà un turno molto importante. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Var, cosa più importante è l’oggettività. Firmerei per spareggio con l’Inter? Intanto…”

Approfondimenti su Milan Pisa

Nella conferenza stampa alla vigilia di Pisa-Milan, Allegri ha risposto con sincerità alla domanda se firmerebbe per uno spareggio scudetto.

Il Milan torna in campo dopo dieci giorni di stop forzato e si prepara alla sfida di Pisa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milan Pisa

Arbitri, cosa cambia nel 2025-26: c'è una grande novità per il VarÈ l’anno della rivoluzione, l’AIA sta cambiando e molto cambierà ancora sia dal punto di vista tecnico (Rocchi confermato in AB, Orsato fino a prova contraria in C, Braschi in D), tecnologico ... corrieredellosport.it

Protocollo VAR, novità importante: più potere agli allenatoriMeno di un mese all’inizio della nuova stagione nei principali campionati europei. Nuove regole per limitare gli errori degli arbitri Mentre il calciomercato è in fermento e sta per entrare nel vivo ... calciomercato.it

“Il video al VAR inganna il calcio. Cosa manca a #David e #Openda. #Inter e #Juve, una cosa in comune…” x.com

Gol annullato Ma per cosa E il VAR Empoli - Juve Stabia facebook