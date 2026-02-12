Trump | Pentagono s' illumini col carbone

Il presidente Donald Trump ha firmato un ordine che indica al Pentagono di usare energia proveniente da centrali a carbone. L’ordine è arrivato inaspettatamente e subito ha fatto discutere. Trump vuole che le forze armate si riforniscano di energia più polluente, puntando a rafforzare le centrali a carbone, anche se molte vengono già chiuse o ridimensionate. La decisione ha scatenato reazioni contrastanti tra chi sostiene l’indipendenza energetica e chi invece preoccupato per l’ambiente. Per ora, non ci sono ancora dettagli su come e quando verrà att

2.40 Il presidente Trump ha ordinato al Dipartimento della Difesa di rifornirsi di elettricità da centrali a carbone. L'ordine esecutivo è stato firmato durante una cerimonia alla Casa Bianca, alla presenza di minatori con indosso caschi protettivi.L'ordine impone al Pentagono di stipulare accordi a lungo termine per la fornitura di elettricità dal carbone "per garantire che le installazioni militari e i siti critici della difesa abbiano una fornitura di energia ininterrotta", secondo la Casa Bianca.

