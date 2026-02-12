Truffe padre raggirato con la voce clonata della figlia | È uguale identica

Un uomo di Milano ha raccontato di essere stato truffato usando la voce clonata della figlia. Qualcuno ha chiamato, ha parlato come lei e ha convinto il padre a consegnare soldi, dicendo che aveva bisogno di aiuto. La vittima ha detto che la voce era uguale, perfetta, come se fosse la figlia stessa. La vicenda mette in luce quanto siano pericolose le nuove tecnologie, che possono essere usate per ingannare e manipolare le persone più facilmente. L’uomo ha spiegato tutto all’inviata di

La puntata di "Realpolitik" di mercoledì 11 febbraio torna a occuparsi di truffe digitali, mostrando quanto sia semplice ingannare una persona sfruttando una voce clonata con l’intelligenza artificiale., A guidare la dimostrazione è Alessandro Raponi, fondatore di Tropico Security, che parte da un servizio realizzato dall’inviata per ricavarne l'audio. "Bastano dieci secondi per ottenere una clonazione molto simile all’originale", spiega., Una volta generata la voce attraverso strumenti online, è possibile farle pronunciare qualsiasi frase, con un livello di credibilità che rende difficile distinguere il falso dal reale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Truffe, padre raggirato con la voce clonata della figlia: "È uguale, identica" Approfondimenti su Padre Faith Pagina Facebook clonata, allarme truffe: la Fondazione Banco di Napoli avvisa gli utenti La Fondazione Banco di Napoli informa i propri follower di aver rilevato una pagina Facebook clonata e messaggi fraudolenti riguardanti falsi investimenti. Milla Jovovich, sua figlia Ever Anderson è identica a lei Milla Jovovich e sua figlia Ever Anderson hanno fatto il loro debutto in pubblico in modo molto speciale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Padre Faith Argomenti discussi: La truffa dell'affitto viaggia su facebook. Cerca una stanza per la figlia studentessa a Roma e finisce raggirato. Truffa del resto con 50 euro: come avviene il raggiro durante il pagamentoMacerata, 10 novembre 2025 – Truffa del resto in due bar di Caldarola. Ma, grazie alle telecamere e alle testimonianze dei cittadini, i carabinieri trovano il responsabile. I militari della stazione ... ilrestodelcarlino.it Truffe telefoniche e online in Emilia Romagna: dalle chat su WhatsApp ai vocali deepfake, come riconoscerleChiamate mute, link sospetti o falsi sms: la lista delle nuove tecniche di raggiro è lunga. Come funzionano e cosa fare per evitarle. I consigli dell'associazione dei consumatori Bologna, 14 novembre ... ilrestodelcarlino.it L’America rurale nella sua iconografia più classica. Un ragazzino che deve sopravvivere alla mancanza della madre prima e anche del padre poi. Peripezie a catena, corse a perdifiato, fame atavica, fughe, truffe, botte, furti. Ma anche tanto amore dato e non - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.