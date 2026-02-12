Un uomo ha ingannato madre e figlia, rubando gioielli per un valore di 31mila euro. Le due donne hanno cercato di chiamare le forze dell’ordine più volte, ma i loro telefoni sono rimasti occupati per ore. L’uomo è stato fermato poco dopo, prima di riuscire a scappare con tutti gli ori di famiglia.

di Nicola Palma e Marianna Vazzana MILANO È riuscito a truffare madre e figlia e stava per scappare con il bottino: tutti gli ori di famiglia, 350 grammi di monili dal valore di 31mila euro. Ma Manfredi D.C.M., ventitreenne della provincia di Benevento, si è imbattuto nel “pattuglione“ di polizia di Stato e polizia locale che martedì stava perlustrando la zona Bonola. Così è scattato il controllo, provvidenziale per le vittime: il giovane, che è risultato essere un truffatore seriale, con alle spalle due arresti a Parma e Milano e sei denunce a piede libero collezionate a Lecco, Como e Varese, e con obbligo di dimora nel suo comune di residenza, è stato arrestato in flagranza per truffa aggravata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Truffa, presi gioielli a madre e figlia: "I nostri telefoni occupati per ore"

Approfondimenti su Milano Truffa

Durante una truffa ai danni di un’anziana, un uomo è stato intercettato dalla polizia mentre cercava di scappare con gioielli per 17mila euro.

Una donna di 53 anni di Aviano è stata raggirata da due uomini che si sono presentati come carabinieri.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Truffa

Argomenti discussi: Truffa, presi gioielli a madre e figlia: I nostri telefoni occupati per ore; Si finge carabiniere: La sua auto coinvolta in una rapina. Così truffa due donne portando via gioielli e denaro; Sto male e ho bisogno di cure. Ma non ho soldi per potermele pagare: truffa del finto malato via Facebook, presi 13mila euro ad un'anziana; I falsi carabinieri truffano due anziani ma poi vengono arrestati da quelli veri dopo essere stati pedinati da Pesaro a Fano.

Truffa, presi gioielli a madre e figlia: I nostri telefoni occupati per oreBottino (da 31mila euro) recuperato dalla polizia. In manette un 23enne seriale, si indaga su un’organizzazione ... ilgiorno.it

Portano via soldi e gioielli a un'anziana truffata, due donne arrestateAd insospettire i Carabinieri, a Conversano, è stato il comportamento di due donne, uscite frettolosamente da un'abitazione per allontanarsi a bordo di un'auto. Perquisite dai militari, le due, di ori ... rainews.it

DECRETO SICUREZZA, UNA TRUFFA. Vi propongo le parole del presidente Giuseppe Conte. "La vera emergenza degli italiani è il caro vita, il caro bollette, le lunghissime liste d'attesa. Questo governo invece confeziona un decreto sicurezza per il illud - facebook.com facebook