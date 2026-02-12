Trovato morto su una panchina | la famiglia chiede chiarezza

Questa mattina a Brescia è stato trovato morto su una panchina. La vittima, Azat Tashbayev, 42 anni, non era un senzatetto come si era pensato in un primo momento, ma un uomo con una casa e un lavoro. La famiglia chiede ora risposte e chiarezza sulle circostanze della sua morte.

Non era un senza fissa dimora, ma un lavoratore con una casa e un progetto di vita. Si chiamava Azat Tashbayev, aveva 42 anni e viveva in un appartamento in via Milano a Brescia. È stato trovato senza vita lo scorso 6 febbraio su una panchina di un parco cittadino. Nelle ore immediatamente successive al ritrovamento si era ipotizzato che potesse trattarsi di un clochard, ma la famiglia ha voluto precisare che l'uomo lavorava come piastrellista, aveva una casa e non conduceva una vita di stenti. Secondo quanto ricostruito dai familiari, poco prima di morire avrebbe passeggiato con un amico in corso Garibaldi.

