Il capo degli arbitri Uefa, Rosetti, chiede di intervenire meno con il VAR e di tornare ai principi originali. Secondo lui, forse ci siamo allontanati troppo da quando il sistema è stato creato. Rosetti riconosce che ci saranno errori, come qualche rigore sbagliato, ma preferisce non dare decisioni inesistenti. La sua proposta punta a un uso più equilibrato dello strumento, per evitare che il VAR diventi un ostacolo o una fonte di confusione.

"Forse abbiamo tutti dimenticato perché è nato il Var", dice Roberto Rosetti. Il capo degli arbitri Uefa incontra la stampa a margine del Congresso Uefa di Bruxelles e spiega la filosofia di Nyon sui temi più caldi. Tra questi, implicitamente, il ricorso molto probabilmente esagerato alla revisione sul campo, come sta succedendo in Italia, con falli e rigori "al microscopio" o "televisivi", come dice qualcuno. "Il Var è nato per errori “chiari e ovvi” – continua Rosetti –. Sulle decisioni fattuali, come il fuorigioco, lavora alla perfezione. Ma sulle interpretazioni il discorso è diverso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Troppo Var, parla Rosetti: "Bisogna intervenire meno e ritrovare i principi originari"

