Troppi medici o pochi specialisti? Il vero nodo della sanità italiana

La discussione sulla sanità italiana si riapre con un nuovo focus. Secondo gli esperti Antonio Marsiglia, Adriano J. Spagnuolo Vigorita e Riccardo Vizzino, il nodo non sta solo nel numero di medici o specialisti, ma nel modo in cui il sistema tutela le persone più fragili. La priorità deve essere offrire assistenza continua a chi ne ha più bisogno, senza interruzioni, per garantire davvero un servizio efficace e giusto.

Antonio Marsiglia, Adriano J. Spagnuolo Vigorita, giurista e saggista abilitato all’avvocatura, e Riccardo Vizzino, avvocato cassazionista e responsabile nazionale di Civicrazia contro le truffe, firmano un’analisi che riapre il dossier sulla sanità italiana partendo da un punto fermo: il Servizio sanitario deve proteggere ogni persona in condizione di fragilità, garantendo assistenza senza interruzioni. Negli ultimi mesi il confronto sull’accesso a Medicina si è riacceso tra test contestati, polemiche politiche, ipotesi di sanatorie e correttivi alle graduatorie nazionali. La domanda è sempre la stessa: l’Italia ha davvero bisogno di più medici? I numeri oltre la narrazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Sanità Italia

Dopo le proteste dei pazienti in Sicilia, il ministro Schillaci chiede chiarezza sul ruolo degli specialisti nella prescrizione delle prestazioni sanitarie.

L’Ordine dei medici evidenzia come le risorse previste dalla Legge di bilancio 2026 per la sanità risultino insufficienti a garantire la sostenibilità del Sistema sanitario nazionale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sanità Italia

Argomenti discussi: Carenza di medici, l'assessora: Mancano 9 risorse al Pronto soccorso e ancora troppi accessi rispetto al Cau; Cittadini orfani del medico; La Lombardia vuole far arrivare 3.500 infermieri entro il 2027: Ma dal Sud America non vengono per il 30% di stipendio in più; Val Vibrata, sfida al caro affitti: nasce l’ufficio anti-crisi.

Il vero problema è che ci sono troppi medici e pochi infermierisono un impiegato amministrativo presso una ASL, e quindi non ho interessi specifici nel Comma 566. Leggo l'intervento di Biagio Papotto, Segretario generale Cisl Medici del quale condivido poco la ... quotidianosanita.it

Fondazione Gimbe: Troppi medici e pochi infermieri, si sta smantellando la sanità pubblicaSiamo testimoni di un lento ma inesorabile smantellamento del SSN. Continuare a distogliere lo sguardo significa condannare milioni di persone a rinunciare a un diritto fondamentale: quello alla ... huffingtonpost.it

Prescritti troppi farmaci: l'Asp di Reggio sanziona i medici, i sindacati protestano. Giudicate "inappropriate" le ricette di centinaia di dottori, ma "a farne le spese sono i pazienti", secondo l'Usb. https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2026/02/prescritti-troppi-far - facebook.com facebook