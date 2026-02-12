Trentino riparte l’Antica Stella | cotolette tradizionali e nuove proposte per gli amanti del gusto
Dopo mesi di chiusura, l’Antica Stella di Mattarello riapre i battenti. Il locale, simbolo della cucina trentina, torna a proporre le sue classiche cotolette e nuove ricette per soddisfare gli appassionati di buon cibo. La riapertura segna il ritorno di un punto di riferimento per chi ama i piatti tradizionali e le novità in tavola.
Ritorno al Gusto: L’Antica Stella di Mattarello Rinasce, Tra Tradizione e Innovazione. Mattarello, Trentino – Un’istituzione della gastronomia locale riapre le porte, segnando un nuovo capitolo nella sua storia. L’Antica Stella, rinomata cotoletteria alle porte di Trento, ha ufficialmente riaperto al pubblico giovedì 12 febbraio 2026, dopo un periodo di chiusura che aveva destato preoccupazione tra i suoi clienti. L’inaugurazione, celebrata con una degustazione di vini Altemasi, rappresenta un momento di ripartenza per il locale e un’iniezione di entusiasmo per la comunità. Un Simbolo di Resilienza nel Cuore del Trentino.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Antica Stella
Le nuove proposte di Palazzo dei Pio, nel 2026 “Al Museo c’è più gusto!”
Nel 2026, i Musei di Palazzo dei Pio presentano “Al Museo c’è più gusto!”, un nuovo progetto che segue il successo del 2025.
Sciabola conquista la stella Michelin. Il ristorante è nel gotha del gusto
Ultime notizie su Antica Stella
Argomenti discussi: Dalla carbonara alla storica cotoletta: l’Antica Stella riparte (con qualche novità) da Alessio Di Domenicantonio; Biathlon, argento olimpico da sogno: il trentino Giacomel e l’altoatesina Wierer trascinano l’Italia.
Antica Osteria Stella d'Oro | Udine facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.