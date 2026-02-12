Trentino riparte l’Antica Stella | cotolette tradizionali e nuove proposte per gli amanti del gusto

Dopo mesi di chiusura, l’Antica Stella di Mattarello riapre i battenti. Il locale, simbolo della cucina trentina, torna a proporre le sue classiche cotolette e nuove ricette per soddisfare gli appassionati di buon cibo. La riapertura segna il ritorno di un punto di riferimento per chi ama i piatti tradizionali e le novità in tavola.

Ritorno al Gusto: L’Antica Stella di Mattarello Rinasce, Tra Tradizione e Innovazione. Mattarello, Trentino – Un’istituzione della gastronomia locale riapre le porte, segnando un nuovo capitolo nella sua storia. L’Antica Stella, rinomata cotoletteria alle porte di Trento, ha ufficialmente riaperto al pubblico giovedì 12 febbraio 2026, dopo un periodo di chiusura che aveva destato preoccupazione tra i suoi clienti. L’inaugurazione, celebrata con una degustazione di vini Altemasi, rappresenta un momento di ripartenza per il locale e un’iniezione di entusiasmo per la comunità. Un Simbolo di Resilienza nel Cuore del Trentino.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel 2026, i Musei di Palazzo dei Pio presentano "Al Museo c'è più gusto!", un nuovo progetto che segue il successo del 2025.

