Nella prossima giornata di campionato, i fantallenatori devono fare delle scelte importanti a centrocampo. Tre giocatori si distinguono: un top, una certezza e una scommessa. Sono quelli da mettere sicuramente in campo per non perdere punti. La decisione si fa ancora più difficile con tante opzioni disponibili, ma questi tre rappresentano le scelte più sicure per il turno che sta per partire.

La 25ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 13 febbraio alle 20.45 con la sfida tra Pisa e Milan e si chiuderà il lunedì 16 con Cagliari-Lecce (20.45). È quasi tempo di formazione e dopo aver passato in rassegna i portieri, i difensori e gli attaccanti consigliati, è tempo di puntare i riflettori sui tre centrocampisti da non lasciarsi scappare in vista del prossimo turno di fantacalcio. Dopo tre partite senza bonus, quattro contando quella di Coppa Italia contro il Napoli, Nico Paz proverà a tornare decisivo nel prossimo match di campionato. Faro tecnico del Como e pedina chiave per il gioco di Fabregas, a prescindere che finisca o meno sul tabellino, l'argentino ha realizzato fin qui otto gol e sei assist. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 25ª giornata

In vista della 25ª giornata di campionato, gli appassionati di fantacalcio si preparano a scegliere con attenzione i difensori da schierare.

