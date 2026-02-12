Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 25ª giornata

La 25ª giornata di Fantacalcio si avvicina e i consigli per gli attaccanti sono chiari. Ci sono tre nomi che non possono mancare nelle vostre formazioni: un top, una certezza e una scommessa. Scegliere gli uomini giusti può fare la differenza, quindi è meglio puntare su giocatori che hanno già dimostrato il loro valore e su qualche sorpresa pronta a sorprendere. La sfida è aperta, e chi saprà azzeccare le scelte, potrà mettere pressione agli avversari e portarsi avanti in classifica.

La 25ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 13 febbraio alle 20.45 con la sfida tra Pisa e Milan e si chiuderà il lunedì 16 con Cagliari-Lecce (20.45). È quasi tempo di formazione e dopo aver passato in rassegna i portieri, i difensori e i centrocampisti consigliati, è tempo di puntare i riflettori sui tre attaccanti da non lasciarsi scappare in vista del prossimo turno di fantacalcio. Con la doppietta segnata contro il Genoa nell'ultimo turno, Rasmus Hojlund ha interrotto un digiuno di bonus che durava dalla partita con la Cremonese della 17ª giornata (anche in quell'occasione realizzò una doppietta). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 25ª giornata Approfondimenti su Fantacalcio 2025 26 Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 25ª giornata In vista della 25ª giornata di campionato, gli appassionati di fantacalcio si preparano a scegliere con attenzione i difensori da schierare. Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 25ª giornata Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Consigli FANTACALCIO 20^ Giornata SORPRESE - Chi Schierare al Fantacalcio [FANTACALCIO] Ultime notizie su Fantacalcio 2025 26 Argomenti discussi: Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 24ª giornata; Consigli Fantacalcio Serie A 2025/2026: chi prendere all'asta di riparazione; Gli attaccanti low cost da schierare al fantacalcio nella 24ª giornata; Consigli Fantacalcio 24ª giornata 2024/25: chi schierare e chi evitare. Fantacalcio, 24^ giornata: gli attaccanti da schierareLa 24ª giornata del campionato di Serie A si apre venerdì 6 febbraio con Verona-Pisa e prevede tante altre gare interessanti come Juventus-Lazio e Milan-Como. Come al solito, tanti match possono ... fantacalcio.it Euroleghe, 20ª Giornata: 5 attaccanti da schierareEcco, dunque, i 5 attaccanti da schierare nella ventesima giornata di Euroleghe. fantacalcio.it Parliamoci chiaro. La #Juventus DEVE rinnovare il contratto a Dusan #Vlahovic altrimenti il prossimo anno dovrà acquistare TRE attaccanti. TRE. #DavidOut #OpendaOut #JuveLazio x.com Careca, Cavani e Higuain sono tre degli attaccanti più forti della storia del Napoli Qual è il vostro podio - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.