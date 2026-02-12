Michela Moioli è finita a terra durante un allenamento e ora si trova in ospedale con un trauma cranico. La campionessa di snowboardcross si è infortunata in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La sua gara è prevista per domani, ma ancora non si sa se potrà parteciparvi. I medici continuano a monitorare le sue condizioni.

Michela Moioli è caduta durante una sessione di allenamento nell’ambito delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e ha riportato delle contusioni e un leggero trauma cranico, come raccontato dai giornalisti Rai durante le qualificazioni dello snowboardcross maschili. La fuoriclasse bergamasca si trova attualmente nella camera d’albergo: la situazione sembra essere sotto controllo, ma naturalmente la preoccupazione si fa sentire alla vigilia della sua gara, in programma domani (venerdì 13 febbraio). La Campionessa Olimpica di snowboardcross a PyeongChang 2018 è scivolata durante l’inspection a causa di un errore commesso dall’atleta che la precedeva, non è riuscita ad evitarla e ha picchiato la faccia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Trauma cranico per Michela Moioli: cosa è successo, domani la sua gara!

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Nel weekend si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross 2025-2026, con la gara a coppie miste che ha visto protagonisti atleti di alto livello.

Michela Moioli è una atleta italiana specializzata nello snowboard cross, disciplina in cui si è distinta a livello internazionale.

