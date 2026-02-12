Trasporto al centro diurno la protesta di Azione | Quasi triplicato il costo del servizio rivedere la scelta
Il gruppo di Azione critica l’aumento dei prezzi del trasporto al centro diurno. L’amministrazione Angelini ha deciso di far salire il costo da 1,5 a 4 euro, quasi triplicandolo. Azione chiede di rivedere questa scelta, che colpisce soprattutto gli anziani che usano il servizio ogni giorno. La protesta si fa sentire, mentre la questione si fa sempre più calda in città.
Il gruppo consiliare di Azione esprime forte dissenso: "L’aumento giornaliero di 2,5 euro andrà poi moltiplicato per i giorni di utilizzo del servizio con gravi disagi per molte famiglie" Il gruppo consiliare di Azione esprime forte dissenso “per la decisione dell’amministrazione Angelini di aumentare di quasi il tiplo per gli anziani, da euro 1,5 a 4 euro, il costo del servizio giornaliero di trasporto al centro diurno. Già nel 2024 le quote sociali giornaliere per l’accesso ai centri diurni erano state maggiorate. Oggi, come abbiamo appreso in commissione, si mette mano anche al trasporto per prevedere ulteriori rialzi quasi triplicando il costo del servizio.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondimenti su Trasporto CentroDiurno
Nuovo servizio asl: centro diurno per anziani con disturbi cognitivi
Il Comune di Cellole inaugura un nuovo servizio ASL dedicato agli anziani con disturbi cognitivi.
Centro non autosufficienti e demenze, attivo il servizio di trasporto
Ultime notizie su Trasporto CentroDiurno
Argomenti discussi: Il trasporto anziani al Centro diurno aumenta quasi del triplo: Azione prepara un emendamento e contesta Angelini e Giunta; Aumento trasporto per i centri diurni. Azione: evitare aggravio alle famiglie; Avviso pubblico accesso al Centro diurno semiresidenziale per disabili adulti; Volksbank dona un pulmino elettrico a Fattibillimo per le sue attività sociali.
Aumento trasporto per i centri diurni. Azione: evitare aggravio alle famiglieIl gruppo consiliare di Azione esprime forte dissenso per la decisione dell’amministrazione comunale di Riccione di aumentare per gli anziani da 1,5 a 4 euro il costo del servizio giornaliero di trasp ... msn.com
La famiglia di Massimiliano Dolci dona un mezzo al centro diurnoFesta ‘della ghianda’ con donazione del cuore al centro socio riabilitativo diurno ’La quercia’ di Casalecchio. Sede recentissima nel centro parrocchiale della Meridiana dello storico servizio che ... ilrestodelcarlino.it
Pescia. per la prima volta, i cittadini avranno a disposizione un trasporto pubblico dedicato tra la periferia, il centro e i servizi sanitari essenziali - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.