Il Viminale ha deciso di vietare ai tifosi dell’Inter di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo. La misura arriva in seguito agli episodi di violenza verificatisi durante le ultime trasferte degli ultras nerazzurri. Le autorità vogliono mettere fine a questi comportamenti e garantire maggiore sicurezza.

Una decisione drastica è stata presa dalle autorità competenti dopo gli episodi di violenza che hanno caratterizzato le ultime uscite esterne della tifoseria nerazzurra. Il provvedimento blocca gli spostamenti dei sostenitori interisti per tutte le gare lontano da San Siro nel periodo stabilito, rappresentando una misura senza precedenti nel panorama calcistico nazionale che mira a garantire sicurezza e ordine pubblico durante manifestazioni sportive considerate ad alto rischio per possibili disordini e comportamenti violenti da parte di frange estreme del tifo organizzato che continuano a macchiare immagine dello sport più popolare del paese con azioni deplorevoli. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Trasferte vietate ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo: la decisione del Viminale

Approfondimenti su Inter Transferte

Il Viminale ha deciso di vietare ai tifosi dell’Inter di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo, a causa dei recenti incidenti a Cremona.

Il Viminale ha deciso di vietare ai tifosi dell’Inter di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Inter Transferte

Argomenti discussi: Petardo Audero: ai tifosi dell'Inter trasferte vietate fino al 23 marzo. Ma il derby è salvo; Il Viminale vieta le trasferte ai tifosi dell'Inter fino al 23 marzo (ma non al derby): la decisione dopo il petardo lanciato ad Audero; Inter, trasferte vietate ai tifosi fino al 23 marzo. Ma al derby col Milan la Curva Nord ci sarà; Petardo contro Audero a Cremona, trasferte vietate ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo.

Trasferte vietate ai tifosi: il derby sarà una eccezioneUna punizione che riguarderà tutte le trasferte tranne una, la più importante della capitale. Il provvedimento infatti non riguarderà il derby di ritorno tra Roma e Lazio. Match in programma il 17 ... laziopress.it

Il Viminale vieta le trasferte ai tifosi dell'Inter fino al 23 marzo (ma non al derby): la decisione dopo il petardo lanciato ad AuderoFatale l'episodio avvenuto durante la partita di domenica con la Cremonese. Solo il derby con il Milan escluso dal provvedimento: niente Sassuolo, Lecce e Fiorentina per i tifosi dell'Inter ... corriere.it

Trasferte vietate, AIRC e UTR hanno fatto ricorso al TAR. La nota ufficiale: #ASR #ASRoma #Roma #trasferte #AIRC #UTR - facebook.com facebook

RT @PagineRomaniste: Trasferte vietate, il TAR accoglie il ricorso dei tifosi romanisti: udienza il 17 febbraio #ASRoma x.com