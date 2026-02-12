Trapianto di cuore su bimbo sei persone iscritte nel registro degli indagati tra Napoli e Bolzano

La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta dopo il trapianto di cuore su un bambino di 2 anni e 3 mesi. Sei persone, tra medici e paramedici, sono state iscritte nel registro degli indagati. La vicenda ha fatto scattare un’indagine per verificare eventuali negligenze o errori durante l’intervento. La procura sta ascoltando testimoni e analizzando i documenti per capire cosa sia successo.

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di sei persone, tra medici e paramedici, per la vicenda del trapianto di un cuore danneggiato su un bimbo di 2 anni e 3 mesi. Al momento per tutti il reato ipotizzato è lesioni colpose. L'episodio, che si è verificato all'ospedale Monaldi di Napoli lo scorso 23 dicembre, è emerso solo nei giorni scorsi dopo la denuncia dei genitori del bambino e i primi approfondimenti. Gli indagati sono componenti delle équipe che hanno effettuato l'espianto dell'organo a Bolzano e il trapianto a Napoli. Nell'ambito delle indagini sulla vicenda, i carabinieri del Nas hanno acquisito documentazione nelle due strutture sanitarie di Bolzano e Napoli.🔗 Leggi su Napolitoday.it

